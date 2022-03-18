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Sn. Ersin Tatar, son günlerde Türkiye’den gelen konuklarla yaşadığınız sert diyaloglar gündem olmaya başladı. Bundan sonraki süreçte daha fazla yıpratılmamak için konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var.
 
Sn. Ali Pilli, vatandaşlar hayat pahalılığı ve artan ilaç fiyatları nedeniyle ilaca ulaşamaz duruma geldiler. Devlet olarak vatandaşa sağlık ve ilaç hizmeti sunmak birincil göreviniz olduğunu unutmamışsınızdır inşallah.
 
Sn. Kutlu Evren, geçtiğimiz gün yapılan akaryakıt indirimine ilaveten yeniden bir indirim söz konusu olacak mı? Zira Türkiye’de arka arkaya indirimler yapılmaya başlandı.
 
Sn. Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak özellikle deniz limanları ile ilgili bizce çok hızlı bir şekilde iyileştirmeye gitmenizde fayda var. Zira ülkemiz limanları her geçen gün işlevini yitiriyor.
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, anlaşılan o ki İskele Belediyesi için başkanlık yarışına yalnız giremeyeceksiniz. Özellikle İskele sahil şeridi konusunda sizi yıpratıcı eylemler başlaması dikkat çekici.
 
Sn. Hüseyin Kelle, milletvekili olmanız nedeniyle ayrılmış olduğunuz Çiftçiler Birliği başkanlığı için yakında yapılacak olan seçimde adaylar olduğunu öğrendik. Acaba desteğiniz kimden yana olacak?
 
 
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