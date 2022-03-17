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Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet olarak çözmeniz gereken en önemli sıkıntıların başında elektrik geldiğini söylememizde fayda var. 21. yüzyılda ülke genelinde arızasız kesintiler yapılması kabul edilebilir bir durum değil.
 
 
Sn. Dursun Oğuz, hayvancıların süte zam yapılması ve yemlik arpa fiyatlarının değişmemesi taleplerini yerine getirirken, vatandaşların içtiği süte zam yapılması kabul edilir değil. Üreticiyi korurken vatandaşı ezmemek gerek.
 
 
Sn. Sunat Atun, Maliye Bakanlığı olarak ülkeye getirilen ithal çeşitli hayvanlar için veteriner hizmetleri ile diğer ücretlere yapılan zamları da sessiz sedasız uygulamaya koymuşsunuz. Maliye’nin kasasını doldurma çalışmalarınız kolay gelsin.
 
Sn. Tufan Erhürman, dediğiniz gibi ülkede hükümet edenlerin Anayasa ihlalinin teamül haline getirilmeye çalışılması kabul edilemez. Umarız hükümet bunu yapmaz.
 
Sn. Akay Aşina, takımınız K.Kaymaklı’nın Kupada yarı finale kalmayı başarmış olması sizi herhalde oldukça mutlu etmiştir. Zira uzun yıllardır kupada bu kadar ilerlememiştiniz.
 
Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi’nde göreve başladığınız 8 yıl içinde borçlarından kurtararak kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilen bir belediye haline getirmiş olmanız bölge halkının da dikkatini çekmiştir herhalde. Başarılarınızın devamını dileriz.
 
 
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