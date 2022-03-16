Sn. Faiz Sucuoğlu, dün yaptığınız bazı incelemeler sırasında bundan sonra fiyat denetimlerine katılacağınızı söylediniz. Bizce hükümet olarak fiyat denetimi yapmak yerine hayatı ucuzlatacak vergi indirimlerini nasıl yapabilirsiniz ona kafa yorun.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, taşımacılık alanında grev nedeniyle Pazartesi günü okullar boş kalmış. İnşallah bu sorun cumaya kadar çözülür. Zira Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman sınıfların kapanmasından dolay eğitim kayıpları oluyor, bir de taşımacılık sorunuyla eğitimin aksaması öğrencilerin motivasyonunu sıfırlıyor.





Sn. Kutlu Evren, akaryakıtta yapılan yeni düzenleme dediğiniz gibi inşallah vatandaşın faydasına olur. Zira bizim ülkede bazı şeylerin fiyatlarını artırmak kolay olurken düşürmek pek kolay olmuyor sanki.





Sn. Olgun Amcaoğlu, dün yaptığınız paylaşım oldukça manidar bir paylaşım. Sanki de paylaşımla bir yerlere mesaj yolluyormuşsunuz hissi oluştu. Kendinize iyi bakın.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin kapatılması yönünde atılacak adımlara karşın bölge halkının hareketlenmeye başladığı gözlemleniyor. Başta köylerdeki sivil toplum hareketleri olsun bölge sakinleri size destek veriyormuş.



Sn. Koral Bozkurt, ligde 7 hafta sonra yenilmenize karşın rakiplerinizle aranızdaki puan farkı nedeniyle emin adımlarla şampiyonluğa koşarken, kupada da yarı finalist olmanız oldukça önemli bir başarı. Ancak bu başarının tesadüfi olmadığı bilinmeli değil mi?



