Sn. Faiz Sucuoğlu, kabine konusunda yaşanan sıkıntı sonunda revizyon ile şimdilik çözülmüşe benziyor. Umarız ilerleyen günlerde daha da büyük kabine sıkıntısı yaşamazsınız.





Sn. Sunat Atun, Türkiye’yle yapılacak olan 2022-23 mali protokol ile ilgili çalışmalar ne durumda? Bu protokoller yapılıyor ama sanki her iki taraf da protokollerin gereklerini pek yerine getirmiyor.





Sn. Kutlu Evren, Ekonomi Bakanlığı görevine başladığınız günden beridir zam furyası bitmek bilmiyor. Akaryakıt zammı vatandaşın belini bükeceğe benziyor. Ancak esas sıkıntı akaryakıt tedariki gibi görülüyor.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Bakanlık görevinizden ayrılmanız sonrasında telefonlarınızı kapatmışsınız. Anlaşılan bu konuyla ilgili konuşmamakta kararlısınız.



Sn. Mustafa Naimoğulları, artan maliyetler her sektörde olduğu hayvancılık sektöründe de zor zamanlar yaşatıyor anlaşılan. Ancak bu konuda devletten ne kadar bir destek olacak bek iç acıcı bir görünüm yok sanki.



Sn. Fehmi Oktay, bir meteoroloji uzmanı olarak Mart ayında bu kadar bir soğuk havanın ülkemizde görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İlerleyen aylar için nasıl bir hava oluşumu bekliyorsunuz?

