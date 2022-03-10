Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşılan o ki gerek dışardan gerekse parti içinden yapılan baskılara daha fazla dayanamayarak bakanlık görevinizden istifa ettiniz. İnşallah bu istifanız daha büyük sorunları tetiklemez.





Sn. Dursun Oğuz, aldığımız duyumlara göre, bazı hayvan üreticileri aldıkları hibe arpaları Güney’e gönderiyormuş. Bu konuda bir soruşturma başlatmanızda fayda var. TÜK ambarlarını bir mercek altına almanızda fayda görüyoruz.





Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet ortağınızda hafta başında Meclis başkanlığı için yaşanan krizin devamında dün de Dışişleri Bakanlığı konusunda yaşanmış. Bu iç çekişmeler hükümetin çalışmalarına inşallah olumsuz yansımaz.





Sn. Narin Ferdi Şefik, Hüseyin Özgürgün’ün hesabında bulunan paraların parti parası olduğu yönündeki açıklamaları konusunda Yüksek Mahkeme Başkanlığı olarak nasıl bir çalışma yapılacak merak konusu.





Sn. Oktay Kayalp, belediyeler reformunun sayıları azaltmayla yeterli olmayacağını dile getirdiniz. Bizce de sayıların azaltılmasından daha önemli olan belediyelerin kendi kendilerine yetebilecek düzeye getirilmesi için reformlar yapılmalı.



Sn. Hasan Sertoğlu, son günlerde artan hakemleri darp olayları futbolumuza yakışmayan olaylar. Bu gibi darp olayları hiç tasvip edilecek bir durum değil. Sonuçta hakemler de birer insan ve onlarda hata yapabilirler.

