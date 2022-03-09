Sn. Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan telefon olayı gerçekten de çok düşündürücü bir olay. Anlaşılan o ki partili milletvekilleriniz arasında bir sıkıntı var. Umarız bu durum ilerleyen günlerde başınızı daha fazla ağrıtmaz.



Sn. Fikri Ataoğlu, Meclis Başkanlığı seçimi sırasında ilk turlarda partinizin UBP adayı Töre’ye destek vermemesinin sebebi neydi? Bu konu inşallah iktidar ortağınızla aranızdaki ilişkileri daha fazla bozmaz.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, eski başkanlarınızdan Hüseyin Özgürgün’ün dile getirdiği hesabındaki paraların partinin parası olduğu açıklamasına ne diyorsunuz? Gerçekten de bu paralar partininse neden bu kadar zamandır parti hesabına aktarılmadı sorusu akla geliyor.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, halen daha isminiz Dışişleri Bakanlığı ile anılmakta. Acaba bu konuda sizden bir talep var mı? Yoksa bu sadece kulislerde dolaşan bir dedikodudan ibaret mi?



Sn. Hasan Öztaş, dün Geçitkale’de oynanan Geçitkale-Mehmetçik maçı için maça gelen dostunuz Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin size getirdiği hediye çok anlamlı bir hediye. Afiyetle yemeniz dileğiyle.



Sn. Raif İlker Buran, yarından itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyormuş. Meteoroloji Dairesi olarak don olayı konusunda üreticilere ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?

