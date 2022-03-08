Sn. Faiz Sucuoğlu, dün yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde partinizden aday gösterilen Zorlu Töre ilk 4 turda salt çoğunluğu alamaması oldukça düşündürücü. Zira 29 milletvekilli hükümetinizde demek ki uyum yok.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda test zorunluluğu uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Zira hem öğrenciler hem veliler bu olaydan oldukça mağdur olmaya başlamış.



Sn. Sunat Atun, Maliye Bakanlığı olarak sessiz sedasız bazı ürünlerde 0 olan KDV’yi yeniden yükseltmişsiniz. Dünyada birçok ülke ve hatta yanı başımızdaki Güney Kıbrıs KDV indirimine giderek fiyatlarda düşüş sağlarken bizim artışa gitmemiz oldukça manidar.



Sn. Erhan Arıklı, bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki anayolların yeniden kısa süre içinde aydınlanacağını söylüyormuşsunuz. İnşallah bu konu vatandaşa daha fazla fatura ile yansımaz.



Sn. Ayşe Öztabay, bugün kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için herhalde yine buruk bir gün olacak. Zira Meclis’te kadın sayısının artmasına karşın hükümette bir kadın olmayışı oldukça dikkat çekici bir durum.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi’ni kapattırmamak için eylemlere başlamışsınız. Bu nedenle dün yaptığınız eyleme gerek Cittaslow belediyeler ile dostlarınız destek vermiş. İnşallah sessinizi duyan olur.



