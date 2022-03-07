Sn. Faiz Sucuoğlu, yapılan elektrik zammı birçok sektör için sıkıntı yaratacağa benziyor. Özellikle sanayide maliyetlerin başında gelen elektrik ile iş yapan kuruluşlar kepenk kapatacak deniliyor. Bu konuda bir destek çalışması şart…



Sn. Dursun Oğuz, Güney Kıbrıs’ta hayvansal yem konusunda ilerleyen günlerde büyük sıkıntıların yaşanacağı endişesi var. Bu konuda ülkemizde durum ne? Bizim bildiğimiz başta arpa olmak üzere birçok hayvansal yem maddesi ülkemize ithal edilmekte…



Sn. Fikri Ataoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ülkemiz turizmini nasıl etkileyecek? Komşumuz Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin önemli turizm gelirinin olduğu bu ülkelerden turist akışı duracağı endişesi hakim…Umarız bu bizi fazla etkilemez…



Sn. Olgun Amcaoğlu, başınız sağolsun. Babanız Selçuk Amcaoğlu’nun vefatı başta aileniz olmak üzere Gönyeli ve ülkede üzüntüyle öğrenildi. Allah rahmet eylesin…



Sn. Kutlay Erk, katıldığınız bir TV programında sizin zamanınızda 385 kişilik bir Lefkoşa Türk Belediyesi kadrosuyla oldukça geniş bir alana hizmet verdiğinizi söylediniz. Ancak hizmetleriniz yeterli olmadığı için olsa gerek uzun süreli başkanlık yapamadınız…



Sn. Hayri Orçan, dün Tatlısu Belediyesi olarak gerçekleştirdiğiniz 6. Ot Festivali rüzgarlı havaya rağmen yinede iyi bir misafir topluluğunu ağırlamışsınız. İnşallah bölge halkına bir nebze olsun katkı olmuştur…

