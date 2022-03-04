Sn. Faiz Sucuoğlu, belediyeler reformunda ısrarcı olduğunuz anlaşılıyor. Bunun içinde yerel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar bunun gerçekleşeceğini ifade ediyorsunuz. Ancak bu konuyu tüm tarafların olurunu alarak yapmanızda fayda var.



Sn. Sunat Atun, elektrikte 1 Mart itibariyle uygulamaya konan yeni tarifeler sonucunda Kıb-Tek’in durumunu düzeltebileceğine inanıyor musunuz? Umarız bu zamlar tahsilatı daha da düşürmez.





Sn. Erhan Arıklı, yeni hükümet dün itibariyle Meclis’ten güvenoyu alarak resmen işbaşı yapmış oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak ilk hedefiniz ne?





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizin ilerleyen günlerde yapılacak olan genel sekreterlik seçimlerinde aday olacağınız yönünde bilgiler alıyoruz. Bunun doğruluk payı nedir? Sizin gibi çekirdekten yetişme bir siyasetçiye bu görev yakışır bizce.





Sn. Mehmet Harmancı, TDP’nin yapacağı olağanüstü kurultayda başkanlığa aday olup-olmayacağınız merak konusu. Bu yönde bir eğiliminiz var sanırız.





Sn. Salih Coşar, eski bir Maliye Bakanı olarak, ülkemizde yaşanan ekonomik darboğazdan çıkış için sizce nasıl bir yol izlenmeli? Zamların vatandaşın belini büktüğü bu günlerde Maliye’ye sıcak para akışı için ne yapılmalı?



