Sn. Faiz Sucuoğlu, elektrik tarifelerine yapılan okkalı zam sanırız birçok küçük esnafın kepenk kapatmasına neden olacak. Zira zaten vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamıyorlar. Bir de önemli bir girdi maliyeti olan elektriğin zamlanması küçük esnafın ölüm fermanı oldu gibi.



Sn. Hasan Taçoy, daha Dışişleri Bakanlığı görevinize ısınmadan başka bir bakanlığa geçeceğiniz söylentileri kulaktan kulağa dolaşıyor. Bunun doğruluk payı nedir?



Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde charter seferlerle adaya ölü dönemde turist getirmek turizmciler için adeta bir nefes borusu anlamı taşıyor. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı bizim turizmimizi olumlu yönde etkiler umarız.



Sn. Ali Pilli, verdiğiniz röportajda en büyük sorunumuzun ‘sistemsizlik’ olduğuna dikkat çektiniz. Ancak bu sistemsizliği yaratanlar sizce yine siyasiler değil mi?



Sn. Gülgün Vaiz, dün Facebook’taki 'Edison sen ne yaptın bize' paylaşımınız son derece ilgi çekiciydi. Gerçekten de soruyoruz, sorguluyoruz...



Sn. Ahmet Latif, batmış durumda aldığınız Akdoğan Belediyesi’ni şimdi devlet katkısı almadan maaş ödeme noktasına getirerek oldukça iyi bir yönetim sergilediğinizi ortaya koydunuz. Umarız bu durum bölge seçmenlerinizin de dikkatini çekmiştir.



