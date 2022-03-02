Sn. Faiz Sucuoğlu, Meclis’te yapılan hükümet programı görüşmelerinde özellikle ekonomi konusunda belirli bir program veya takvimin olmadığı yönünde sert eleştiriler yapıldı. Hükümet olarak ekonominin ayağa kalkması için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç duyuyorsunuz?



Sn. Dursun Oğuz, müsteşarınız tarafından yapılan açıklamada ekmeklik buğday olarak stokta 4-5 aylık buğday olduğunu belirtti. Bizce bu biraz abartılmış bir rakam. Zira Güney Kıbrıs’ta bile sadece 45 günlük stok bulunuyormuş.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda normalleşme süreci için düğmeye basmışsınız. İnşallah bu süreç ailelere zor günler yaşatmaz. Ancak bundan sonrası için yapılması gereken adımlardan biri de bu olması gerekiyordu.



Sn. Devrim Barçın, Meclis’in ilk toplantısında kürsüden yaptığınız konuşmalara bakacak olursak, etkin bir muhalefet için CTP sizin gibi bir milletvekiline sahip olarak önemli bir kazanım elde etti.



Sn. Hasan Sertoğlu, ülkemiz futbolunda uzun zamandan sonra hakem darp olayının yaşanması gerçekten de çok üzücü. Umarız bu artık son olur.



Sn. Mustafa Zurnacılar, belediyelerin birleştirilmesi konusuna Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak sıcak bakmıyormuşsunuz. Ama bu gidişle hiçbir belediye maddi olarak ayakta kalacak durumda olmayacak.



