Sn. Faiz Sucuoğlu, bir süreden beridir tartışılan Belediyeler Reformu son günlerde alevlenmeye başlandı. Hem partinize bağlı belediyelerden hem de diğer partilerden belediyeler birleştirme işine karşı çıkıyor. Anlaşılan başınız biraz ağrıyacak…



Sn. Dursun Oğuz, Güney Kıbrıs’ın 45 günlük tahıl stoku olduğu açıklandı. Acaba bizim ne kadarlık bir stokumuz var? Bu konuda ilerleyen günlerde inşallah sıkıntı yaşanmaz…



Sn. Evren Kutlu, ülkemize yapılan ithalatın neredeyse yıllık yüzde 5’lik bir kısmı tahıl ve tahıl ürünlerine bağlı ürünlermiş. Yani Ukrayna-Rusya savaşı bizi de biraz sıkıntıya sokacağa benziyor. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı olarak ne gibi girişimler yapacaksınız?



Sn. Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği başkanı olarak belediyelerin birleştirilmesi konusunda olumlu görüş vermenize karşın birçok belediye buna karşı çıkıyormuş. Bir orta yol bulmak için çalışmanızda fayda var…



Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizde kim vefat etse hiç kaçıyormuşsunuz. Ancak eski belediye başkanı da bu konuda hiç geri kalmıyormuş. Anlayacağınız siz icraatlarınızla ön plana çıkmaya gayret göstermelisiniz…



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, siz milletvekili olmanız nedeniyle Çiftçiler Birliği’nde başkanlık görevi boşalmış oldu. Acaba bu göreve talip yok mu?

