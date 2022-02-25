Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’yle Dışişleri Bakanlığı konusunda yine bir sıkıntı olduğu yönünde söylemler var. Umarız bu sıkıntı yapılacak iyi bir diyalogla çözülür.





Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak bu yıl ülkemizde üretilecek başta buğday olmak üzere tahıl ürünlerini iyi muhafaza etmekte fayda var. Zira Ukrayna’ya saldırı dünyada büyük bir gıda sıkıntısı yaşanacağına işaret ediyor.





Sn. Kutlu Evren, Ekonomi Bakanlığı olarak ilerleyen günlerde buğday ithalatının durmaması için acaba bir çalışma başattınız mı? Zira un fabrikaları bu konuda oldukça tedirgin.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis Başkanlığı için başkanınızın yaptığı teklifi neden reddettiğinizi biraz olsun tahmin ediyoruz. Parti içinde huzur için yaptığınızı düşünüyoruz.





Sn. Raif İlke Buran, çiftçiler bugünlerde yağacak güzel bir yağmur bekliyor. Ancak son günlerde verdiğiniz meteorolojik bilgiler pek tutmuyor. Acaba bunun nedeni ne? İlerleyen günlerde bir etkili yağmur müjdesi var mı?



Sn. Akay Aşina, K. Kaymaklı camiasının önemli değerlerinden Özer Komando’nun vefatı camianızı yasa boğmuş. Başınız sağ olsun. İnşallah onu yapılacak etkinliklerle yaşatmaya devam edersiniz.

