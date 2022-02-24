Sn. Faiz Sucuoğlu, yeni hükümetin ilk yapacağı icraat ne olacak merakla bekleniyor. Umarız bu icraat yine okkalı zamlar olmaz. Halkın faydasına yapılacak icraatlar takdir alır biliyorsunuz.



Sn. Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Umarız geçtiğimiz yıl başlanan ama halen tamamlanamayan birçok yol çalışmasını kısa zamanda tamamlatmayı başarabilirsiniz. Bir de halen bitmeyen yeni havalimanı terminali binası konusunu da çözebilirsiniz.



Sn. Ali Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunların çözüm yılı olacağını söylüyorsunuz. Ancak ilk 2 ay geride kalırken, özellikle ilaç konusundaki sıkıntı hat safhada. Bu nedenle öncelik bu konuya verilmesi şart.



Sn. Zorlu Töre, parti içinde Meclis Başkanlığına sizden başka kimler talip acaba? Aday olabilecek iki milletvekili şu anda bakan. Onun için tek bir aday olma ihtimali kadın milletvekili kaldı. Hadi hayırlısı.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın simgesi olan tarihi surların iyileştirilmesinin herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu dile getirdiniz. Ancak bu gibi tarihi yerlerin yıkılmadan önce iyileştirilmesi daha sağlıklı olur.



Sn. Mehmet Erkul, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle isminizin Belediye Başkanlığı ile anıldığını duyduk. İskele Belediyesi’ne yıllarca çeşitli projelerle katkı veren bir kişi olarak bu göreve yakıştığınızı düşünüyoruz.

