Sn. Ersin Tatar, Rusya’nın Ukrayna içindeki iki yönetimi tanıyacağını açıklamasını bizce KKTC olarak fırsata çevirmek gerek. Bu arada yeni hükümet kabinesini nasıl buluyorsunuz?





Sn. Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı göreviniz hayırlı olsun. Bu görev size biraz uzak gibi görünüyor. Acaba sizin isteğiniz doğrultusunda olan bir atama mı? Kolay gelsin.





Sn. Sunat Atun, Maliye Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Ekonomi Bakanlığı’na göre çok daha zor bir bakanlık olan Maliye Bakanlığı görevini almanız ateşten gömleği giymek demek. İnşallah kısa sürede Maliye’ye sıcak para akışını sağlayacak adımlar atacak programları devreye koyarsınız.





Sn. Dursun Oğuz, hiç yabancı olmadığınız Tarım Bakanlığı görevine yeniden dönmeniz herhalde sizi de destekçilerinizi de sevindirdi. Ancak önümüzdeki yıllar için hem ülkemizde hem de dünyada Tarım büyük bir öneme sahip olacak. Zira gıda tüketimi her geçen gün artmakta.



Sn. Gürcan Erdoğan, ‘Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın’ diye açıklama yapmanız vatandaşı kızdırdı. Bu açıklamaya göre vatandaş çamaşırını elde mi yıkayacak, ayrıca elektrikli araç gereç kullanmayacak mı?





Sn. Hasan Sertoğlu, ülkemizin önemli bir kamp merkezi olabileceğini dile getirdiniz. Bunu yıllardır herkes söylüyor. Ancak bunun için ülkedeki otellere çim saha yapma zorunluluğu getirmek gerektiğini unutmamak lazım.



