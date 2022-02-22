banner762
Tükettikten Sonra Rahatlamanıza Yardımcı Olacak 7 Süper Besin
Tükettikten Sonra Rahatlamanıza Yardımcı Olacak 7 Süper Besin
10 0
Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?
Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?
64 0
 
İşte yeni kabine
İşte yeni kabine
25 0
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
61 0
34 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
28 0
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
20 0
banner797

Mesajınız Var

banner476

banner714
Mesajınız Var
Sn. Faiz Sucuoğlu, dün itibariyle yeni hükümetin bakanlar kurulunu açıklayarak hizmet için çalışmaya başladınız. Hayırlısı olsun. Ancak sizden daha cesurca hareket ederek genç bir bakanlar kurulu sunmanızı bekliyorduk.
 
Sn. Ünal Üstel, geçmişte Turizm ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan biri olarak İçişleri Bakanlığı görevine atanmanıza bir anlam veremedik. İnşallah yeni bakanlık göreviniz hayırlara vesile olur.
 
 
Sn. Kutlu Evren, yeni kabinede resmen ateşten gömleği giyerek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine atanmışsınız. Özellikle elektrik konusunda ilerleyen günlerde yaşanacak zor gelişmeler konusunda Allah size kolaylık versin.
 
 
Sn. Ali Pilli, kabinede görevi değişmeyen iki bakandan biri siz olmuşsunuz. Demek ki sizin çalışmalarınız Sağlık Bakanlığı olarak beğenildi. Bizce bundan sonra vakit kaybetmeden özellikle kanser ilacı ile ilgili eksikliği giderecek adımlar atınız.
 
 
Sn. Hasan Büyükoğlu, isminiz Spor Dairesi Müdürlüğü ile anılmakta. Eski bir futbolcu olarak bu göreve gelmeniz haline önemli işler başarabileceğinizi düşünüyoruz. Umarız bu dairenin başına spordan anlayan iyi bir yönetici atanır.
 
Sn. Mahmut Özçınar, Belediyeler reformunu savunmanıza karşın birçok partili belediye başkanının buna karşı olduğunu duyuyoruz. Ama bizce de belediyelerin sayısının bir an önce azaltılmasının zamanı geldi de geçiyor bile.
 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.