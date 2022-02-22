Sn. Faiz Sucuoğlu, dün itibariyle yeni hükümetin bakanlar kurulunu açıklayarak hizmet için çalışmaya başladınız. Hayırlısı olsun. Ancak sizden daha cesurca hareket ederek genç bir bakanlar kurulu sunmanızı bekliyorduk.



Sn. Ünal Üstel, geçmişte Turizm ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan biri olarak İçişleri Bakanlığı görevine atanmanıza bir anlam veremedik. İnşallah yeni bakanlık göreviniz hayırlara vesile olur.





Sn. Kutlu Evren, yeni kabinede resmen ateşten gömleği giyerek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine atanmışsınız. Özellikle elektrik konusunda ilerleyen günlerde yaşanacak zor gelişmeler konusunda Allah size kolaylık versin.





Sn. Ali Pilli, kabinede görevi değişmeyen iki bakandan biri siz olmuşsunuz. Demek ki sizin çalışmalarınız Sağlık Bakanlığı olarak beğenildi. Bizce bundan sonra vakit kaybetmeden özellikle kanser ilacı ile ilgili eksikliği giderecek adımlar atınız.





Sn. Hasan Büyükoğlu, isminiz Spor Dairesi Müdürlüğü ile anılmakta. Eski bir futbolcu olarak bu göreve gelmeniz haline önemli işler başarabileceğinizi düşünüyoruz. Umarız bu dairenin başına spordan anlayan iyi bir yönetici atanır.



Sn. Mahmut Özçınar, Belediyeler reformunu savunmanıza karşın birçok partili belediye başkanının buna karşı olduğunu duyuyoruz. Ama bizce de belediyelerin sayısının bir an önce azaltılmasının zamanı geldi de geçiyor bile.





