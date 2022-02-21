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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Faiz Sucuoğlu, bugün sunacağınız yeni hükümetin bakanlar kurulu listesi için son dakikaya kadar oldukça yoğun mesai harcamışsınız. Eee kolay değil tabii herkes bakan olmak istiyor…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, önceki döneme göre birçok daireyi de bünyenize alarak hükümete girmek sizin ve partiniz için önemli bir prestij olsa gerek. Ama bu dönemde hükümette olmak zor iş vallahi. Allah kolaylık versin…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, gelen duyumlara göre, yeni bakanlar kurulunda isminiz yokmuş. Ancak son dakikaya kadar partilileriniz sizin için bastırmış. Ama biraz dinlenmekte fayda var…
 
Sn. Zorlu Töre, bugünkü Meclis Başkanlığı seçiminde UBP’den en çok başkanlık isteyen kişinin siz olduğunuzu biliyoruz. Ama bu işler kısmet sizde biliyorsunuz…
 
Sn. Hilmi Öztemiz, dün oynanan Gençler Birliği – Mormenekşe maçında adeta yerinizde duramamışsınız. Mormenekşe’nin her atağında adeta sahadaymışsınız gibi sesinizi duyduk…
 
Sn.  Ali Alioğlu, narenciyenin bir kısmının dalında kalacağı yönünde endişeler gün geçtikçe artıyor. Birlik olarak bu maliyetlerle dalında kalacak narenciyenin üreticilere zararı büyük olur herhalde…
 
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