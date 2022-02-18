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Sn. Ersin Tatar, seçimlerin üzerinden neredeyse 1 aylık bir süre geçmiş olmasına karşın halen bir hükümet ortaklığı için anlaşma yapılamaması vatandaşın canını sıkıyor. Bizce bu konuda siyasi partilere gerekli uyarıyı yapmanızda fayda var.
 
Sn. Ali Pilli, partililerinizin yeni hükümette de Sağlık Bakanı olmanızı istemesine karşın başkanınızın sizi yeni kabinede başka göreve vereceği iddiaları konuşuluyor. Doğruluk payı nedir acaba?
 
 
Sn. Hakan Dinçyürek, kurulması muhtemel yeni hükümette adınız Sağlık Bakanlığı ile anılıyormuş. Hadi hayırlısı olsun diyelim… Geçmişte de bakanlık yapmış bir kişi olarak tecrübelerinizi konuşturacağınızı düşünüyoruz.
 
 
Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’yı adım adım daha yaşanabilir bir kent yapma yolunda ilerlediğiniz artık gözle görülüyor. Özellikle de park alanları yaratarak insanların huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği bir şehir olmak önemlidir.
 
 
Sn. Cemil Sarıçizmeli, eşiniz ve küçük oğlunuzdan sonra siz de Covid-19’a yakalanmışsınız. Geçmiş olsun. Aşılarınız tamam ise bir sıkıntı yaşamadan atlatacağınızı düşünüyoruz. Bol bol C vitamini takviyesi alınız.
 
 
Sn. Mustafa Naimoğluları, et fiyatlarına zam gelmesinin normal olduğunu ifade ediyorsunuz. Hayvancı için oldukça sıkıntılı olan bu dönemde canlı hayvan eti fiyatının yükselmesi de normal. Ancak bu fiyatlarla artık et yiyecek vatandaş kalmayacak gibi.
 
 
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