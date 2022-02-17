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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Faiz Sucuoğlu, anlaşılan o ki hükümet kurma çalışmalarınızda beklenen hızda ilerleyemiyorsunuz. Bunda hem partinizden hem de diğer partilerden gelen talepler krize neden oluyor herhalde.
 
Sn. Sunat Atun, akaryakıt fiyatlarında artışın dünyayla birlikte ülkemizde de arttığı görülüyor. Acaba bu artışın daha ne kadar süreceği öngörülüyor mu?
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri olarak hükümet konusunda yaşanan sıkıntının aşılması için hızlı şekilde hareket etmenizde fayda var. Zira hükümet boşluğu vatandaşı derin bir ekonomik buhrana götürüyor.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan o ki partinizde bakanlık bekleyen birçok kişi olduğu için illaki iki bakanlıkta ısrar ediyorsunuz. Acaba bu bakanlıklar nedir?
 
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta ilk hellim tescili için AB’ye başvuru yapılığını açıkladınız. Acaba bu tescil için kriterlere uyuldu mu? Kolay gelsin.
 
Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş olarak gerek akaryakıt fiyatlarındaki artış gerekse diğer girdi maliyetlerinin artması sonrasında toplu taşımacılığın durma noktasına geldiğini belirtiniz. İnşallah akaryakıt fiyatları daha da artmaz. Zira ülkede araç kullanacak insan kalmayacak.
 
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