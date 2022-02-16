Sn. Faiz Sucuoğlu, parti olarak DP-YDP ortaklığında bir hükümet için çalıştığınızı açıkladınız. Bu seferki hükümette farklı isimlere yer verilecek mi? Genç isimlerin de kabinede yer alacağı konuşuluyor. Hadi hayırlısı.



Sn. Ali Pilli, yeni hükümette yine Sağlık Bakanı olarak göreve devam etmeniz bekleniyor. Ancak bu seferki döneminizde özellikle sağlık ocaklarındaki başıboşluğu gidermeniz bekleniyor.



Sn. Resmiye Canaltay, yılın ilk 2 ayı geride kalırken, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ara yolların halen daha tamamlanamadığını öğrendik. Bu yıl sonuna kadar 322 km’lik yolun tamamlanması bir hayal mi oluyor?



Sn. Kutlu Evren, ülkede son zamanlarda artan silahlı saldırı olayları sonrasında oldukça tedirgin olan vatandaşlarımız, can güvenliklerinden endişeli. Ülkede polis kuvvetlerinin güçlendirilmesi şart oldu.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak sosyal sorumluluklarınız doğrultusunda geçtiğimiz hafta sonu Kalkanlı bölgesine bin fidan dikmişsiniz. Keşke tüm federasyonlar sizin kadar faal olsun.



Sn. Ahmet Latif, bölgenizde yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı yıpranan kaldırımları yenileme çalışmalarına başlamışsınız. Akdoğan halkı bu hizmetlerinizi herhalde karşılıksız bırakmayacaktır.



