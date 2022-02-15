

Sn. Faiz Sucuoğlu, CTP’den de size hükümetle ilgili önerilerle cevap verilmiş. Acaba bundan sonraki süreçte nasıl bir yol çizilecek? Daha önce açıkladığınız gibi çarşambaya kadar bir hükümet oluşumu tamam mı?



Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de temel tüketim maddelerinde KDV oranlarını aşağıya çekmek gibi bir çalışma var mı?



Sn. Olgun Amcaoğlu, yaklaşık 15 günlük aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitim umarız daha az kesintiye uğrayarak tamamlanır. Zira öğrenciler de öğretmenler de online eğitimin yararlı olmadığının farkındalar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok çiftçi tarlalarına taban gübresi atamamanın mağduriyetini yaşıyormuş. Özellikle Doğu ve orta Mesarya bölgesinde tarlalarına erken ekim yapan üreticiler ekinlerinin büyüyemediği için sıkıntılıymış. Anlaşılan bu yılda verim düşüklüğü yaşanacak.



Sn. Turgay Deniz, iş çevreleri olarak artan fiyatları aşağıya çekmek adına gerek devlet kanadı gerekse ithalatçılar olarak bir çalışma yapmanızda fayda var.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, yaptırdığınız son test sonucunda siz de Covid-19’a yakalanmışsınız. Ama aşılarınızın tamam olduğu için herhalde hafif atlatacaksınız. Geçmiş olsun diyoruz.



