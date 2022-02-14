Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma görevini alalı yaklaşık 1 hafta oldu. Herhalde artık bir hükümet için son rötuşları yapıyorsunuz. Yoksa halen daha karar veremediniz mi?



Sn. Sunat Atun, elektrik tarifelerinde yapılması planlanan zamlar acaba Mart ayı faturalarına mı yansıtılacak? Yoksa sonraki aya mı kalacak? İnşallah vatandaşın belini bükecek kadar büyük bir zam yapılmaz…



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak Kıb-Tek’e borcunuz olmadığını söylemenize karşı El-Sen yetkilileri oldukça iddialı bir şekilde borcundan dolayı Maliye’nin elektriğinin kesildiğini savundular. Vatandaş kime inanacağını şaşırdı…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak katıldığınız İstanbul’daki turizm fuarındaki dönütler acaba 2022 yılı için olumlu mu? Bizce bu yıl yaz dönemi ülke turizmi için oldukça iyi olacak…



Sn. Ahmet Soyalan, Halil Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü suikast ile ilgili Polis teşkilatı bulguları iyi değerlendirerek suçluları ortaya çıkarmaya başladı. İnşallah azmettiren kişiler de bulunur…



Sn. Ceran Tunalı, takımınız Çetinkaya’nın Süper Lig yolunda oldukça zor bir maç olan Gençlik Gücü maçını da kazanması camiayı oldukça sevindirmiş. İnşallah sezon somnunda hedefinize ulaşacaksınız…

