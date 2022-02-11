Sn. Ersin Tatar, TMT ile ilgili ortaya atılan karalama konusu bizce birşeylerin yeniden gündeme taşınması için yapılan bir çabadır. Umarız çok fazla gündemde kalmaz.



Sn. Dursun Oğuz, El-Sen Maliye Bakanlığı’nın 155 milyon TL’lik elektrik borcu olduğu için bugün elektriklerini keseceğini duyurdu. Bu konuda bir ödeme yapılacak mı Kıb-Tek’e, yoksa şu an için bu zor mu görünüyor?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı olarak siyasi hayatınızı sürdürmeniz durumunda bizce yapmanız gereken en önemli iş üreticilere vergisiz mazot vermek olmalı. Zira üreticiler bu mazot fiyatlarıyla artık üretim yapamaz duruma geldiler.



Sn. Kudret Özersay, UBP yetkilileriyle dünkü görüşmenizde taraflar olarak hükümet için önerilerinizi sunmuşsunuz. Acaba HP’nin olacağı bir hükümet koalisyonu mümkün görünüyor mu? Allah kolaylık versin.





Sn. Veli Esendağlı, takımınız Girne Halk Evi’nin düşme potasında yer almasına karşın kupada güçlü ekiplerden Lefke’yi eleyerek sürprize imza atması herhalde en fazla sizi mutlu etmiştir. İnşallah bu sürprizler ligde de devam eder.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası ile Mehmetçik İmar Planı konusunda ters düşmeniz oldukça garip. Zira iki tarafında isteklerinin ayni doğrultuda olduğunu biliyoruz.



