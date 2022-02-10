Sn. Ersin Tatar, ülkemizde artan cinayet ve kurşunlama olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı olarak üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde ortaya konulan görüşler sonucunda bu olayların kökeninde ne yatıyor?



Sn. Faiz Sucuoğlu, geçmiş hükümet döneminde yaşadığınız olumsuzluklar nedeniyle YDP ile bir hükümet ortaklığı düşünmediğinizi biliyorduk. Ancak dünkü görüşmenin çok olumlu geçtiğini söylemeniz dikkat çekiciydi.



Sn. Ahmet Soyalan, Polis teşkilatı olarak geçtiğimiz akşam yaşanan korkunç suikast olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturmalarınıza göre bulgular neyi işaret ediyor? Bir mafya hesaplaşması mı? Yoksa başka şeyler mi var?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bu aralar sizi siyasetin göbeğinde görmeye başladık. Özellikle hükümet kurma görüşmelerinde yer almanız siyasete iyice ısındığınızı gösteriyor. Allah kolaylık versin.



Sn. Raif İlker Buran, kış aylarının oldukça bereketli yağmurlarla geçmesi sizin üç aylık tahminlerinizi çok fena bozmuş gibi görünüyor. Anlaşılan hava olayları uzun yıllara bakılarak ve tecrübeye dayalı olarak daha iyi tahmin ediliyor.



Sn. Aytaç Karavezirler, ligde farklı mağlup olduğunuz Gönyeli’yi kupada elemeniz Cihangir camiasının moralini düzeltmiş olsa gerek. Herhalde hedef kupada final oynamak olarak belirlendi. Bol şanslar diliyoruz.



