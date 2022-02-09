Sn. Faiz Sucuoğlu, elektrik konusunda sizi heyecanlandıran projeler olduğundan bahsettiniz. Acaba bu projelerin işlevselliği ne durumdadır onu iyice ölçmek gerek.





Sn. Sunat Atun, acaba Kıb-Tek’te sürdürülebilir yapı için en uygun model ne olması gerekiyor? Şu an için ne akaryakıt ne de doğalgaz ile elektrik üretimi Kıb-Tek için karlı bir seçenek olmadığına göre acaba çöpten enerji üretimi mi denenmeli?





Sn. Fikri Ataoğlu, dün itibariyle hükümeti kurma görevi alan Faiz bey ile hükümet konusunda resmi temaslarınız sonrasında elinizi taşın altına koyacaksınız herhalde. Ancak parti içinde bazı çekişmeleri ve önyargıyı bitirmeniz şart oldu.



Sn. Dursun Oğuz, KKTC’nin 2021 yılını 1,5 milyar TL’lik bir bütçe açığı ile kapatmış olması acaba normal mi? Bu açık Türkiye’den yapılan katkılarla birlikte mi yoksa onlar hariç mi?



Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, siz de herhalde yıllar sonra Meclis’te bulunmanız nedeniyle ayrı bir heyecan yaşadınız. Bu arada yeni milletvekilleriyle bu meclisin daha verimli olacağını söylemek mümkün mü? İnşallah uyumlu çalışılarak bekleyen birçok yasa tasarısı kısa sürede yasallaşır.



Sn. Veli Esendağlı, takımınız Girne Halk Evi’nin ligde dipte olmasına karşın kupada önemli bir rakip olan Lefke’yi eleyerek çeyrek finale kalması otoriteleri şok etmiş olsa gerek. İnşallah bu galibiyet lige de yansır.



