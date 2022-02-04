Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarınız ne durumda? Pazartesi itibariyle hükümet kurma görevini resmen alacaksınız. Herhalde önümüzdeki hafta sonuna kadar bir hükümet oluşumu netleşir değil mi?



Sn. Ali Pilli, her geçen gün sağlık alanında büyüyen kaos önümüzdeki günlerde birçok ilacın fiyatlarının artmasıyla herhalde zirve yapacak. Zira Türkiye’de ilaç sektörü iflas noktasındaymış. İnşallah bu durum hastaları fazla etkilemez…



Sn. Sunat Atun, yaklaşık 3 hafta önce yaptığınız bir açıklamada gaza zam yapılmayacağını hatta indirim için çalıştığınızı söylemiştiniz. Ancak dün itibariyle gaz 20 TL daha zamlandı. Vatandaşlar ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ diyor…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediye başkanlığına talip olmuşsunuz. Hade hayırlısı diyelim. Babanız Ali Çetin Amcaoğlu’nun izinde yürüdüğünüz belli oluyor. Bol şanslar…



Sn. Kudret Özersay, hükümet denklemleri içinde partiniz Halkın Partisi’de yer almakta. Bunun için hatta parti yetkililerinizle temaslarda yapıldığı biliniyor. Acaba hükümette yer alırsanız hangi bakanlığı almak istersiniz?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırları içindeki Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin kontrolünü belediye olarak almanız çok yerinde olacak. Zira burası yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç insanlarımızın olduğu bir yer…



