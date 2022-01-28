Sn. Olgun Amcaoğlu, yeni hükümette bakanlık alacak isimlerin başında siz geliyormuşsunuz. Ancak yine Milli Eğitim Bakanlığı mı yoksa Maliye Bakanlığı mı yapmak istersiniz? Şimdiden kolay gelsin…



Sn. Resmiye Canaltay, yeni hükümette sizin isminiz olacak mı diye düşünüyoruz ama bakan da olmasanız meclis başkanlığı görevinde olacağınız konuşuluyor. Bekleyip görelim…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, son 6 ayda akaryakıt fiyatlarına özellikle de Eurodisele gelen zam oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Bu maliyetlerle üreticiler nasıl üretim yapacak diye hiç sorguladınız mı? Çiftçi ve üretici için destek olmazsa piyasada ürünler altın değerinde olacak…



Sn. Kudret Özersay, yeni kurulacak hükümette Halın Partisi’nin de olacağı kulislerde konuşulmakta. Acaba bu konuda bir çalışma var mı? Yoksa hepsi de dedikodudan ibaret konuşmalar mı diyorsunuz…



Sn. Ahmet Savaşan, katıldığınız ikinci seçimde meclise girmeyi başardınız. Öncellikle sizi kutlar ve başarılarınızın devamını Meclis’te de devam ettirmenizi dileriz.



Sn. Hasan Sertoğlu, yaklaşık 1 aylık aradan sonra futbol liglerine yeniden start veriliyor. Federasyon olarak bizce pandemi kurallarına tamamen bağlı kalmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Zira en ufak bir ihmal büyük sorunlara yol açabilir…







