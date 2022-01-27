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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, geride kalan milletvekilliği erken genel seçimleri sonucunda partinizin genç milletvekilleriyle Meclis’te temsil edilecek olması kabuk değiştirdiğinize bir işaret olarak okunuyor. Hade hayırlısı diyelim…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti olarak halkın verdiği mesajı aldığınızı ifade ettiniz. İnşallah bu mesajı yeni seçilen vekillerinizle birlikte Meclis’te ve siyaset sahnesinde uygulayabilirsiniz…
 
Sn. Sunat Atun, Gönyeli bölgesinde yaşanan elektrik mağduriyeti için halktan cumartesiye kadar daha az elektrikli eşya kullanmasını istediniz. Ama unutmayın ki bu kış gününde insanlar ısınmak için ya sobalara ya da klimalara yöneliyor…
 
Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, yeniden Meclis’e girmeniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Ancak anlaşılan sevinciniz Covid-19 nedeniyle kursağınızda kaldı. Ama inşallah kısa sürede bunu da atlatıp Meclis’te yerinizi alacaksınız. Geçmiş olsun…
 
Sn. Zeki Çeler, karmadan en fazla oy alanlar arasında dokuzuncu sırada olmanıza rağmen partinizin barajı aşamaması nedeniyle seçilememeniz moralinizi bozmuş olsa gerek. Ancak duyduğumuza göre Belediye başkanlığı adaylığı için hazırlıklara başlamışsınız. Hade hayırlısı…
 
Sn. Hasan Öztaş,  Geçitkale Belediyesi olarak yeni yılda yeni projeler için Büyükelçilikle işbirliği protokolü imzalamışsınız. Acaba yeni projeler arasında neler var?
 
 
 
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