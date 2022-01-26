Sn. Ersin Tatar, geride kalan milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimden zaferle çıkan UBP’nin oy sayısını çok az artırmasının sebepleri neler olabilir?



Sn. Mustafa Akıncı, TDP’nin Meclis’e girememesinde sizin etkiniz olduğu siyasi kulislerde konuşuluyor. Ancak bizce sol partiler kendi kendilerini bir kez daha sorgulamalı. Suçu size atarak işin içinden sıyrılmak en kolayı olur bizce…



Sn. Ali Pilli, öncelikle geçmiş olsun diyelim. İnşallah çok fazla etkilenmeden Covid-19 belasını atlatırsınız. Bu arada inşallah partililerinize de çok fazla bulaştırmamışsınızdır…



Sn. Tufan Erhürman, partiniz Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu seçimin galibi olduğu gerek vekil sayısını artırması gerekse aldığı oy sayısını artırmasıyla ortaya konuluyor. Bundan sonrası için herhalde yapıcı bir muhalefet olarak yolunuza devam edeceksiniz…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni dönemde acaba Tarım Bakanı olarak mı yoksa başka bir görev alarak mı siyaset sahnesinde yar alacaksınız? Zira yeni Tarım Bakanı olarak Hüseyin Çavuş Kelle’nin ismi konuşuluyor…



Sn. Bertan Zaroğlu, yeni partiniz UBP’de tabanın çok önemli olduğunu seçim sonuçlarında anlamışsınızdır herhalde. Zira taban kendi içinden gelmeyeni zor kabullenir…

