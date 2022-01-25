Sn. Faiz Sucuoğlu, öncelikle UBP olarak sandıktan birinci parti olarak çıkmanız nedeniyle başta siz olmak üzere tüm partililerinizi kutlarız. Ancak 2018 seçimine göre aldığınız oy sayısının düşüş göstermesini neye bağlıyorsunuz?



Sn. Fikri Ataoğlu, oldukça iddialı bir seçim süreci geçirmenize rağmen partinizin 2018 seçimlerine hemen hemen yakın bir oy oranı ve vekil çıkarması herhalde moralinizi bozdu. Ama üçüncü parti çıkmanızda bir başarı olsa gerek.



Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda artan vaka sayılarının gelen sınavlar ve tatil süreciyle gerilemesi bekleniyor. Ancak velilere test konusunda ısrarcı olmanızda fayda var.



Sn. Kudret Özersay, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse Pazar günü yapılan erken genel seçimlerinde partinizin beklentilerin altında oy alması nedeniyle moraliniz bozulmuş. Bundan sonrası için nasıl bir yol çizeceksiniz?



Sn. Aytaç Çaluda, durmadan çalışıp her bölgeyi adım adım gezmenize rağmen yeniden Meclise vekil seçilememeniz oldukça düşündürücü. Anlaşılan partililere kendinizi iyi tanıtamadınız.



Sn. Cemal Özyiğit, partinizin baraj altı kalarak Meclis’e girememesi sonrasında istifa kararı almanız yerinde bir karar. Umarız bundan sonrası için solda birlik için adımlar atılacak kararlar alınır.

