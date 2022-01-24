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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, dün oyunuzu kullandıktan sonra yaptığınız açıklamada vatandaşlara ‘oy kullanın’ çağrı yapmanız yerinde oldu. Bu arada sonuçlar sizin tahmininiz doğrultusunda mı oldu?
 
Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu olarak dünkü seçimler herhalde beklentileriniz doğrultusunda gelişti. Özellikle propaganda döneminde oldukça sakin bir seçimin yaşanması işinizi kolaylaştırmış olsa gerek…
 
Sn. Ahmet Soyalan, Polis teşkilatı olarak dün tüm seçim alanlarında herhangi bir usulsüzlüğe izin vermemek için azami dikkat gösterdiğiniz gözden kaçmadı.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, seçim çalışmalarının son gününde yaşamış olduğunuz kazayı bir nazar olarak değerlendirelim. Allah daha büyüğünden saklasın diyelim.
 
Sn. Önder Sennaroğlu, aldığımız duyumlara göre İskele bölgesinde intikamınızı almak için oldukça iyi çalışmışsınız. Acaba sonuçlar beklentileriniz doğrultusunda mı oldu?
 
Sn. Hasan Sertoğlu, sezonun ikinci devresi için Futbol Federasyonu olarak çalışmalar nasıl gidiyor? İlk devredeki gibi sakin bir ikinci devre olmayacağını dikkate alarak hakemleri uyarmanızda fayda var…
 
 
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