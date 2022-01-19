Sn. Sunat Atun, Kıb-Tek’in son günlerde dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapması vatandaşları çileden çıkarıyor. Acaba bu kesintiler ne kadar daha sürecek?





Sn. Ali Pilli, Covid-19 nedeniyle ölümlerin artışının en büyük sebebinin yeterli ilaç olmadığı yönünde iddialar var. Bu konuda bir açıklama yapmanızda fayda var.



Sn. Resmiye Canaltay, Başbakan Sucuoğlu ilerleyen günlerde KKTC’nin Türkiye iç hattı uçuşlarına alınacağı açıklaması hakkında bir bilginiz var mı? Bunun gerçekleşmesi durumunda herhalde önemli bir miktar bilet fiyatları düşecektir. Kolay gelsin.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, soğuğa inat bölgenizdeki asfalt işleri için harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Herhalde arkadaşınız Hasan hoca da sizi örnek alarak asfaltlama çalışması yapıyor. Kolay gelsin.





Sn. Hasan Taçoy, geçmiş seçimlere göre bu seçimlerde pek ön planda olmadığınızı görüyoruz. Anlaşılan sessiz ve derinden çalışmalarınıza devam ediyorsunuz.



Sn. Rabia Özçömert, ZAY-DER olarak oldukça faal bir derneksiniz. Ayrıca derneğinize yapılan davetlere de icabet etmeyi ihmal etmiyormuşsunuz. Anlaşılan geleceğe yatırım yapıyorsunuz