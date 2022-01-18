

Sn. Faiz Sucuoğlu, son haftaya girdiğimiz seçimlerde özellikle mühür için seçmenlere çağrı yapıyormuşsunuz. Tek başına iktidar ısrarınız son dakikaya kadar sürecek herhalde. Ancak bu sistemde zor gibi.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler yağmurlara sevinirken, ekinlerini ilaçlama zamanı geldiği için sıkıntılı. Zira ellerindeki para ilaçlama yapmaya yetecek durumda değilmiş. Acaba kuraklık tazminatının geri kalanı ne zaman ödenecek?



Sn. Cemal Özyiğit, TDP olarak KKTC’nin dört bir yanında seçmenle buluştuğunuzu biliyoruz. Seçmenin en fazla sizden beklentisi ne yönde? Herhalde en büyük sıkıntı pahalılık olsa gerek.





Sn. Narin Ferdi Şefik, 5 gün sonra yapılacak olan erken genel seçim için Yüksek Seçim Kurulu olarak 6 bin kişiyle sandıklarda görev yapılacağını açıkladınız. Acaba seçim sonuçları en erken kaç gibi belli olur?





Sn. İnanç Babaliki, Demokrat Parti’den Lefkoşa’da 9. Sıra adayı olmanıza karşın hem genç hem de ekonomi yönünden donanımlı bir aday olmanız nedeniyle kazanma şansınızın yüksek olduğunu öğrendik. Bol şanslar, iyi çalışmalar.





Sn. Muharrem Mertdin, yıllarca K.Kaymaklı’da futbol oynayıp, yöneticilik yapan babanız Oktay Mertdin’in vefatı nedeniyle Kaymaklı camiası oldukça üzgünmüş. Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin.



