Sn. Ersin Tatar, sosyal medya hesabınızdan hergün yürüyüş yaptığınız parkurdan fotoğraf paylaşarak iyi dileklerinizi ileterek Türkiye’ye bağlılığınızı dile getirmeniz, birçok kişiyi mutlu ederken, bazı kişilerin ise canını sıkıyormuş.



Sn. Ali Pilli, önceki günkü Akçay’daki etkinlikte açılışı yapılan binanın eski eser olarak doğal yapısının bozulduğunu yanınızdakilere söylediğinizi duyduk. E keşke bunu daha önce söyleyip bir katkı da koyaydınız…



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizde genel başkan yardımcınızın ve bir diğer adayın çok fazla ön plana çıkmaya çalışması bazı arkadaşlarınızın dikkatini çekmiş. Bu konuda istişare içinde olmadığınız dile getiriliyor…



Sn. Tufan Erhürman, aldığımız bilgilere göre son günlerde partinizin çıkışta olduğu ve bu nedenle de diğer partilerin bundan dolayı telaşlandığı bildirilmekte. Acaba bu yükseliş iktidara sahip olmanıza yeterli olacak mı?



Sn. Uğur Dereliköylü, köyünüz Akçay’a kazandırmış olduğunuz Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi sizin ne kadar çalışkan bir muhtar olduğunuzu gözler önüne serdi. Umarız bu çalışkanlığınız hiç azalmaz.



Sn. Hasan Öztaş, köyünüzde dün bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi moralleri bozmuş. İnşallah bundan sonra bu gibi ölümler yaşanmaz…

