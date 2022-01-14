Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet adına Ankara’da yaptığınız görüşmelerde siyasi istikrar mesajı verilmesi çok önemli. Ancak bu siyasi istikrar için önemli adımlar atılarak vatandaşın refah seviyesi artırılması gerekecek.



Sn. Dursun Oğuz, ay sonu kamu çalışanlarının maaşlarının hayat pahalılığıyla birlikte ödeneceği açıklandı. Bu ödeme Maliye’ye ne kadar daha külfet getirecektir acaba?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler kuraklık tazminatlarının geriye kalan kısmının ne zaman ödeneceğini soruyor. Biliyorsunuz ki çiftçi bir ülkenin en önemli üretim ayağıdır. Bu nedenle onları kızdırmamak gerek.



Sn. Hasan Sungur, asgari ücret için işverenler olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmayı düşündüğünüzü açıkladınız. İnşallah bu durum işçi ve işveren arasını açmaz.



Sn. Osman Cook, geçtiğimiz hafta sonu başlayan İnce Av sezonun geriye kalan iki günü avcıları memnun edebildi mi? Herhalde yağmurlu havalarla birlikte cikla ve çulluk gelişi daha da artacak.



Sn. Ersan Karataş, takımınız Göçmenköy ikinci devre hazırlıkları kapsamında kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcuları transfer ederek takımda hem dinamizm hem de deneyimi birleştirmeyi herhalde özellikle istediniz.





