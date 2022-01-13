Sn. Faiz Sucuoğlu, Ankara temaslarınızda gerek Fuat Oktay gerekse Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığınız görüşmelerden oldukça memnun ayrılmışsınız. Anlaşılan aradaki soğuk rüzgarlar bitti. Hadi. hayırlısı diyelim.



Sn. Sunat Atun, dün yaptığınız açıklamada tüp gaza zam olmayacağını söylediniz. Ancak birçok yerde vatandaş tüp gaz ya bulamıyor ya da normal fiyatının üzerinde satın alıyor. Bu konuda denetim mekanizmasını devreye sokmanızda fayda var.



Sn. Resmiye Canaltay, şoför okulları ehliyet sınavı randevularında online sisteme geçilmesi için bugün eylem yapacak. Bizce de bu zamanda halen online sisteme geçilmemesi büyük bir ayıp.



Sn. Olgun Amcaoğlu, ortaokul ve liselerde bugün itibariyle ilk dönem sonu sınavlar başlıyor. Ancak birçok okulda pozitif ve temaslı öğrenci ile öğretmenlerden dolayı sıkıntı yaşanıyormuş. Umarız bu durum dönem sonunda daha büyük bir sıkıntıya sebep olmaz.



Sn. Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin sorunlarını Merkez Bankası Başkanı’na aktarmanızın nedenini pak anlayamadık. Ülkede sorunları çözecek merci hükümet ve bakanları olduğunu siz bizden daha iyi biliyor olmalısınız.



Sn. Dr. Erol Uçaner, vaka sayılarının oldukça yüksek oluşuna rağmen Acil Durum Hastanesi’ne yatan sayısında artış olmaması ne anlama geliyor? Koronavirüs vakaları artık grip vakasına mı dönüşmekte?

