Sn. Ersin Tatar, dünkü deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu binasında oluşan çatlaklar çalışanları tedirgin etmiş. İnşallah ilerleyen günlerde bir sıkıntı yaşanmaz.



Sn. Ali Pilli, Güney Kıbrıs’taki uzmanlar iki hafta içinde koronavirüs vaka sayılarının düşüşünün hızlanacağını söylüyorlar. Acaba bu durum bizim ülke içinde geçerli mi?



Sn. Dursun Oğuz, dün onaylanan yeni asgari ücret, maliyeye ne kadar daha bir külfet getirecek? Herhalde yeni asgari ücret sonrasında göreve gelecek hükümet zam furyasına başlayarak bu külfetin altından kalkacaktır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, sendikalara karşı tavrınız birçok vatandaş tarafından desteklenirken, bazı vatandaşlar ise önce sağlık diyerek neden okulların online eğitime geçmediğini sorgulamakta. Ama dik duruş her zaman için önemlidir.





Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak verdiğiniz bilgiler ile diğer ülke meteoroloji ajanslarının verdiği bilgiler farklı. Bu farklılığın sebebi nedir? Bu arada bu kadar büyük bir depremde yıkım olmamasının sebebi nedir?





Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasına ne diyorsunuz? Başarısız sonuçlar sonrasında bu değişim sizce işe yarayacak mı? İnşallah yeni teknik direktör takıma yeni bir hava getirir ve toparlanma başlar. Zira Avrupa maçlarına kısa bir zaman kaldı.



