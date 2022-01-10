Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün katıldığınız Spor Yazarları Derneği seminerinde kısa sürede Yılmaz Vural’la yapılan söyleşiyi takip etmişsiniz. Gençlerimize yapılan spor ambargolarını aşmamız için bu yıl daha fazla ısrarcı olmanızda fayda…



Sn. Ali Pilli, Güney Kıbrıs’ta uzmanların yaptıkları araştırmalarda koronavirüsün yeni bir varyantını ortaya çıkardıkları ifade ediliyor. Bunun doğruluk payı nedir? Eğer bu doğruysa işimiz çok zor olacak…



Sn. Olgun Amcaoğlu, bazı okullarda öğretmen sendikalarının üyeleri online eğitime geçerken, bazı okullarda bakanlığın uyarıları dikkate alınmış ve yüz yüze eğitime devam ediliyormuş. İnşallah sıkıntı daha da büyümez…



Sn. Fikri Ataoğlu, hafta sonu oldukça güzel ve güneşli hava nedeniyle ülkemizin havasıyla deniziyle ne kadar kış turizmine uygun olduğunu bir kez daha gördük. Bunun için turizmin ülkemizde 12 aya yayılması şart…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan birçok 5 yıldızlı otellerden ne kadar faydalanabiliyorsunuz? Bu arada Bafra bölgesine giden yolda biraz daha çevre düzenlemesine önem vermekte fayda var…



Sn. Hüseyin Kıral, güçlü sesinizle sahnelerde yer almayı düşünüyor musunuz? Zira hem güçlü sesiniz hem de sahne duruşunuzla bu yönde oldukça iyi bir ışık veriyorsunuz…







