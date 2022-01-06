Sn. Ersin Tatar, uzun bir zaman önce yapılması için karar verilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaynak yaratılarak yapımına başlanacak olması büyük tepkiye neden oldu. Bizce bu konuda bir erteleme yaparak aktarılan parayı başka yerlere kullandırmanız çok iyi olacak.



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede artan covid-19 vaka sayılarını da dikkate alarak YDÜ Kolejleri 10 günlük online eğitim kararı aldı. Bu konuda devlet okulları içinde bir değerlendirme yapılacak mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün elinde arpa kalmadığı hayvancılar sıkıntı yaşıyormuş. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak neden daha önceden bir çalışma yapılmadı? Bu arada arpanın çoğunluğunun ise büyük şirketlere verildiği iddiaları var. Bir araştırmanızda fayda var.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yapılan tüm anketlerde yine birinci parti görünmenize karşın tek başınıza iktidar olabilmeniz zor görünüyor. Ancak her şey sandık başında belli olur.



Sn. Ürün Solyalı, tam da seçim çalışmalarının en yoğun olduğu dönemde Covid-19 olduğunuzu öğrenmek sizin oldukça moralinizi bozmuş olsa gerek. Ama üzülmeyin sağlıktan daha önemlisi yok.



Sn. Hasan Gazioğlu, siz de Covid-19’a yakalananlar kervanına katılmışsınız. Büyük geçmiş olsun. İnşallah aşılı olduğunuz için büyük bir sıkıntı yaşamadan atlatırsınız.





