banner762
banner753
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
21 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
43 0
 
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
15 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
290 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
61 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
71 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
25 0
banner661
banner726

Mesajınız Var

banner476

banner714
Mesajınız Var
banner721
Sn. Ersin Tatar, uzun bir zaman önce yapılması için karar verilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaynak yaratılarak yapımına başlanacak olması büyük tepkiye neden oldu. Bizce bu konuda bir erteleme yaparak aktarılan parayı başka yerlere kullandırmanız çok iyi olacak.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede artan covid-19 vaka sayılarını da dikkate alarak YDÜ Kolejleri 10 günlük online eğitim kararı aldı. Bu konuda devlet okulları içinde bir değerlendirme yapılacak mı?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün elinde arpa kalmadığı hayvancılar sıkıntı yaşıyormuş. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak neden daha önceden bir çalışma yapılmadı? Bu arada arpanın çoğunluğunun ise büyük şirketlere verildiği iddiaları var. Bir araştırmanızda fayda var.
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yapılan tüm anketlerde yine birinci parti görünmenize karşın tek başınıza iktidar olabilmeniz zor görünüyor. Ancak her şey sandık başında belli olur.
 
Sn. Ürün Solyalı, tam da seçim çalışmalarının en yoğun olduğu dönemde Covid-19 olduğunuzu öğrenmek sizin oldukça moralinizi bozmuş olsa gerek. Ama üzülmeyin sağlıktan daha önemlisi yok.
 
Sn. Hasan Gazioğlu, siz de Covid-19’a yakalananlar kervanına katılmışsınız. Büyük geçmiş olsun. İnşallah aşılı olduğunuz için büyük bir sıkıntı yaşamadan atlatırsınız.
 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.