Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin başına geçtikten sonra Türkiye ile ilişkilerinizi düzeltmek için uğraşmanızın meyvelerini almaya başlamışsınız diye duyduk. Yolunuz açık olsun.



Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak en kısa zamanda temas takip ekibini güçlendirilmesi için bir çalışma başlatmanızda fayda var. Zira artan vakalarla birlikte temas takip ekibinin yükü iki kat artmış durumda.



Sn. Resmiye Canaltay, yılbaşı döneminde ülkeye gelen ve giden yolcu sayısının 40 binin üzerine çıktığı açıklandı. Bu rakamlar ilerleyen aylarda pandeminin bitmesiyle artışa geçebilir. Bu durumda bir türlü bitemeyen yeni terminal binasına ihtiyaç olabilir. Bunun için bir baskı yapmanızda fayda var.



Sn. Tufan Erhürman, iktidar hedefiyle çıktığınız 23 Ocak seçimleri için oldukça koordineli ve uyumlu hareket eden bir parti görüntüsü veriyorsunuz. Son yaptırdığınız kamuoyu yoklamasında oy oranınız ne durumda acaba?



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, yaptığınız ziyaretlerde oldukça iyi karşılanarak destek sözü alıyormuşsunuz. Ancak unutmayın ki herşey sandık başında belli oluyor.



Sn. Dr. Halil Hızal, siz de 20 aylık kaçışın sonunda Covid-19’a yakalanmışsınız. Büyük geçmiş olsun. Herhalde seçim gezileri sırasında yakalanmış olacaksınız. Bir hafta kadar dinlenmek size de iyi gelecektir.





