Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığınız duyuruda PCR testlerinin azami 100 TL’ye yapılması gerektiğini açıkladınız. Anlaşılan bu ücretin üzerinde alan laboratuvarlar var. Keşke deşifre edilseydi.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bakanlar arasında seçim gailesi olmadan koltuğunda olan iki isimden biri sizsiniz. Acaba yeni hükümette de Dışişleri Bakanlığı görevine atamanız istenirse kabul edecek misiniz? Oksa artık emeklilik günlerinizi mi yaşayacaksınız?



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak yine borçlanarak 13. Maaşları ödemişsiniz. Acaba bu borçlanmalar neticesinde oluşan borcu nasıl ödeyeceksiniz? Allah kolaylık versin.



Sn. Erhan Arıklı, partinizin son günlerde kan kaybetmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda sizin çok fazla etkili olduğunuz iddia ediliyor. Ama bu kan kayıpları sizi sandıktan çıkaramayabilir.



Sn. Ziya Emir, YDP milletvekili adayı Ercan Turhan ile seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığınız iddia çok konuşuluyor. Günün sonunda bir servet eden Cadillac marka aracınızı kaybetmeniz olduğunu düşünmek bile ürkütücü.



Sn. Kürşat Özer, köyünüzün takımı Vadili Spor Kulübü’nü bir üst lige taşımak için antrenör olarak canla başla çalıştığınız görülüyor. İlk üç hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmanız bu çalışmanın mükâfatı olsa gerek. Bol şanslar.



