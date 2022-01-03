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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Faiz Sucuoğlu, 31 Aralık tarihinde 13. maaşlar konusunda bir sürpriz olabilir açıklamanız gerçekleşmedi. Biz size bu nedenle açıklamalarınızı yaparken dikkatli olun demiştik…
 
Sn. Resmiye Canaltay, İskele Bahçeler ile Boğaztepe köyü arasında kalan anayolun halini yerinde incelemenizde fayda var. Bu yolu kullanan sürücüler gerçektende çok sitemkâr. Bizden iletmesi…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda vaka sayısı sürekli artmasına karşın yüz yüze eğitimin sürmesi aileleri düşündürüyor. Ancak bizce de yüz yüze eğitimlerin sürmesi gerekli…
 
Sn. Önder Sennaroğlu, ailenize ait Çayırova kavşağı yakınlarında açtığınız süpermarketin tam da çift şerit anayol kavşağının bittiği noktada olması herhalde büyük bir tesadüf. Bol kazançlar diyelim…
 
Sn. Cengiz Uzun, oğlunuz Birkan’ın beklenmedik zamanda kaybetmeniz tüm ülkeyi yasa boğdu. Ülkemiz bayrağını zirvelerde dalgalandıran oğlunuzu halkımız unutmayacaktır. Başınız sağolsun…  Allah rahmet eylesin…
 
Sn. Hasan Öztaş, kızınızın kısa süreliğine geri dönmeye hazırlandığı sırada test sonucunun pozitif çıkması hem onu hem sizi sıkıntıya sokmuş. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah en erken zamanda toparlayıp eğitimine kaldığı yerden devam eder…
 
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