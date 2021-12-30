Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet olarak akaryakıta indirim yapılabileceğini açıkladığınız günden beridir hem petrol fiyatları hem de döviz yükselişte. Anlaşılan indirim yine hayal oldu.



Sn. Sunat Atun, piyasada ucuzlama beklerken birçok ürünün fiyatında daha da yükselme olduğu konuşuluyor. Devletin KDV indirimi de yapmasına rağmen bu şekilde fiyat artışının sebebi nedir?



Sn. Ali Pilli, hükümet olarak ilaçta KDV’yi sıfırlamanıza karşın ülkede büyük bir ilaç sıkıntısı olduğu gerçeği ortada. Bu arada devlet olarak 2022 yılı için ilaç alımlarını inşallah yapmışsınızdır. Zira Şubat ayında yüzde 40 civarında ilaçlara zam yapılacağı konuşuluyor.



Sn. Umut Öksüz, Eczacılar Birliği olarak yaptığınız girişimler sonucunda birçok ilacın KDV’sinin sıfırlanması sağlandı. Ekonomik olarak zor bir dönemde bunun olması vatandaş için bir nefes oldu.



Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak yeni yıl öncesinde esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlamanız çok takdir aldı. Bölge esnafının gönlünü kazanmak önemli.



Sn. Mazhar İkbal, China Bazaar Gençlik Gücü’nün hem süper lig hedefinde hem de kupada ilerlemesi yeni yıl öncesi keyfinizi iki katlamış olsa gerek. Umarız sezon sonunda hedeflerinize ulaşırsınız.



