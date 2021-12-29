Sn. Ersin Tatar, her ziyaretinizde Federasyon görüşmelerinin sonlandığını dile getiriyorsunuz. 50 yıl önce de bu şekilde Federatif bir cumhuriyet kurulması için görüşmeler olduğunu biliyor muydunuz?





Sn. Dursun Oğuz, dün yine Ankara’nın yolunu tutup görüşmeler yapmışsınız. Acaba 2022 yılı Mali Protokolü için mi yoksa Hazine’ye destek için mi yapıldı bu ziyaret? Allah kolaylık versin.





Sn. Tufan Erhürman, partinizi kuruluş yıldönümü resepsiyonunda yaptığınız konuşmada. Mağusa ve Baf Kapısı’nı açacağınızı söylediniz. Unutmayın ki bunun için Rum Yönetiminin de onayı olması lazım.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Sucuoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kısa süre içinde devlet memurlarına hem ek mesailerinin, hem normal maaş, hem de 13. Maaşlarının ödeneceğini söyledi. Ancak çiftçinin kuraklık ödemeleri konusunda bir açıklama olmadı. Bunun sebebi ne?



Sn. Raif İlker Buran, Eylül ayında yaptığınız açıklamada yağmurların yeterli olmayacağını söylemiştiniz. Ancak Aralık ayı sonu itibariyle normallere yakın bir yağış var. Ocak ayında da normallerde bir yağış olması bekleniyor.



Sn. Turan Altay, büyük geçmiş olsun diyoruz. Geçirmiş olduğunuz kalp krizi sonucunda yapılan müdahaleler ve ameliyatla kalbinize stend takılmış. Sağlıklı günler diyoruz. İnşallah bu durum spor hayatınızı engellemez.





