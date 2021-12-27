Sn. Faiz Sucuoğlu, yapılacak erken seçim sonunda yeniden iktidara gelmeniz durumunda radikal kararlar alıp uygulamaya koyacağınızı söylediniz. Bizce ekonomi için bu kararları şimdiden almanızda fayda var…



Sn. Ali Pilli, Omicron varyantının ülkemizde artması başta siz olmak üzere sağlık teşkilatını endişelendirmeye başlamış. Ancak bu konuda bizce fazla endişeye gerek yok. İngiltere’de vakaların neredeyse yüzde 90’nı Omicron varyantı olmasına karşın sağlık sistemi büyük bir sorun yaşamadı…



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak geçtiğimiz hafta yaptığınız açıklamada ek mesailerin Ocak ayında ödeneceğini duyurmuştunuz. Ancak dün yaptığınız yeni açıklamada bugün Temmuz ayına ait ek mesaileri ödeyeceğini duyurdunuz. Bu ne perhiz bu ne turşu denilebilecek bir durum…



Sn. Kudret Özersay, seçimler konusunda partinizin yürüttüğü iletişim kampanyası en başarılı olarak görülüyor. İnşallah bu durum sandığa da yansır. Kolay gelsin…



Sn. Hasan Sertoğlu, 2021-2022 futbol sezonunun ilk devresini hiçbir aksama yaşamadan tamamladınız. Demek ki geçtiğimiz yıl futbolumuz için boşa kaybedilmiş bir yıl oldu.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerin alt yapılarını yenileme konusunda yağmur çamur demeden çalışıyormuşsunuz. Bu çalışmalar size sandıkta oy olarak dönecek mi dersiniz?

