Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’de dün itibariyle uygulanmaya başlanan ‘döviz kuruna bağlı mevduat düzenlemesi’ işlemleri acaba ülkemizde de uygulanacak mı? Bu konuda vatandaşlar büyük merak içinde.



Sn. Sunat Atun, döviz kurlarındaki ani düşüş herhalde en fazla sizi rahatlatmıştır. Zira Ekonomi Bakanlığı olarak akaryakıt başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaşanacak zincirleme zamlar biraz olsun duracaktır herhalde.



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’ye katılımların sürmesi sürdürdüğünüz politikanın doğruluğunu perçinleyen olaylar herhalde. Hayırlısı olsun diyelim.



Sn. Ali Pilli, ülkemizde de görülen Omicron varyantı inşallah çok fazla etkili olmadan önlenir. Ancak bulaşıcılığı daha hızlı olan bir varyant olduğu için herhalde bir sıkıntı yaratacaktır.



Sn. Derviş Kemal Deniz, bir muhasebeci ve ekonomist olarak, Türkiye’nin son olarak uygulamaya koymuş olduğu ekonomi modelini uygulanabilir buluyor musunuz?



Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak 55 yıllık federasyon tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplerimizi onure etmeniz çok güzel bir çalışma oldu. Bu arada 2. Devrenin başlangıç tarihini 1 hafta ileriye atmanız çok yerinde bir karar.





