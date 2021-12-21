Sn. Dursun Oğuz, yılın sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde özellikle dövizin yükselişine bağlı artan fiyatlardan dolayı ne asgari ücretli ne de memur aldığı maaşı elinde göremiyor. Sizce 2022 yılı için maaşlara nasıl bir iyileştirme yapılmalı?





Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkemizde son günlerde vaka sayılarında bir düşüş yaşanmasına karşın özellikle ilkokullarda vaka sayılarında bir artış olduğu bildiriliyor. Artık ilkokul öğrencilerinden de haftalık antijen test istemenizde fayda var bizce.





Sn. Ali Pilli, özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen Omicron varyantının ülkemizde görülmemiş olması oldukça şaşırtıcı. İnşallah bu varyant ülkemizde hiç görünmez.



Sn. Tufan Erhürman, parti olarak yarın gece Lefkoşa’da Paradise Park’ta düzenleyeceğiniz aday tanıtım gecesi için hazırlıklar tam gaz sürüyormuş. Umarız pandemi koşulları ihmal edilmez.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başladığınız yerli buğday üretimi konusunda oldukça iyi bir mesafe kat ettiğinizi biliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tohumlarla ülkenin genelinde üretim yapılarak ülkemizin ihtiyacı olan un yapılmış olur.



Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasaraylı Hasan), takımınızın haftalardır ligde galibiyet alamaması nedeniyle ligin ortasına demir atmasına ne diyorsunuz? Siz de hakemlere mi yoksa teknik yönetime mi suç buluyorsunuz?

