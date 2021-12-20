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Mesajınız Var
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Sn. Ersin Tatar, bizce eski bir maliye bakanı olarak yaşanan bu ekonomik krizde hükümete tecrübelerinizle yardımcı olmanızda fayda var… Özellikle Türkiye’yle ilişkiler konusunda…
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, kontenjan adayı olarak Lefkoşa’dan listeye koyduğunuz sonrasında ise çıkarılan Şerife Ünverdi konusu başınızı çok ağrıtacak. Zira parti içinde muhalefet erken başladı gibi…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, üç un üreticisi firmanın geçtiğimiz Cuma günü almış olduğu üretimi durdurma kararı sonrasında yapılan görüşmelerde bunu bir haftalığına ertelemişler. Umarız bu sıkıntı daha da büyümeden çözülür. Zira zararı yine halk görecek.
 
Sn. Resmiye Canaltay, yeni havalimanı terminalinin hizmete girişi 2021 yılı içinde artık hayal oldu. 2022 yılı için bir umut var mı? Yoksa imkansız gibi mi?
 
Sn. Erhan Arıklı, partinizin genel sekreterinin ve Lefkoşa’nın güçlü isminin ayni günlerde istifa etmesi partinizin güç kaybettiği yönünde sinyaller veriliyor. Bu partililerinizin gönlünü almanızda fayda var…
 
Sn. Cem Kanat, takımınız Gençler Birliği için rahat bir maç olacağını düşündüğünüz Çanakkale karşısında ecel terleri dökmeniz, bu ligde hafife alınacak takım olmadığını gösterdi herhalde…
 
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