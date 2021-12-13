Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin yapmış olduğu aday belirleme seçiminde yine ilk sıraları bakanların alması dikkat çekti. Biz sizin daha genç bir kadro ile yola devam edeceğinizi düşünüyorduk. Ancak partilileriniz öyle istemiyor herhalde…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Aralık ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde halen taban gübresi bekleyen çiftçiler olduğunu biliyor musunuz? Tarım Bakanı olarak ülkede tarımın her alanından sizin sorumlu olduğunuzu unutmayınız…



Sn. Sunat Atun, yapılan adaylık seçiminde partinizin en çok oy alan adayı siz olmuşsunuz. Bu da gösteriyor ki parti içinde önemli bir ağırlığınız bulunuyor. Hayırlısı olsun…



Sn. Ahmet Savaşan, Lefkoşa bölgesinde en fazla oy alan ikinci aday siz olmuşsunuz. Anlaşılan bu seçimlerde Meclis’in kapıları size açılacak gibi. Hade hayırlısı diyelim…



Sn. Fikret Civisilli, CTP İskele bölgesinden milletvekilliği adaylığınız hayırlısı olsun. Ancak kazanmak için daha fazla çalışmanız gerektiğini unutmamanız gerek…



Sn. Kemal Köseoğlu, takımınız Yeni Boğaziçi’nin güçlü rakibi Değirmenlik’i son dakikalarda bulduğu golle mağlup etmesi nedeniyle zevkten adeta dört köşe olmuşsunuz. Umarız devamı gelir…

