Sn. Ersin Tatar, sizin hayvan sevginizi özellikle de köpek sevginizi bilmeyen yok. Bu nedenle Karpaz’da vahşice öldürülen köpekler için yaptığınız açıklamadaki çıkışınızı anlıyoruz. İnşallah bu hayvanları katledenler en kısa sürede bulunur ve yargılanırlar.



Sn. Sunat Atun, göreve geleli daha 3 hafta olmanıza rağmen 2 kez akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına dur diyemediniz. Bu gidişle adınız zam şampiyonuna çıkacak bilesiniz.



Sn. Kutlu Evren, özellikle Girne bölgesinde bazı Belediyelerin çalışanlarını ödemekte zorlandığı anlaşılıyor. İçişleri Bakanlığı olarak bu belediyelere bir katkı yapmanızda fayda var.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, 20 gün sonra başlayacak olan propaganda dönemi öncesinde son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için partiniz tarafından çıkılan ilanların parasını alamayan medya kuruluşlarına ödemeye yapılacak mı?



Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde özellikle yoğunluğun fazla olduğu yerlerde sandık sayılarının artırılması gibi bir çalışmanız olacaktır herhalde. Ancak sandık görevlilerinin paralarını alamadığı bir ortamda bu sizce mümkün olur mu? Kolay gelsin.



Sn. Murat Civelek, yapılacak olan erken seçimlerde milletvekilliği için UBP’den aday adayı olarak yarışa girdiniz. Oldukça fazla olan aday adayları arasında geçmişte yaptığınız çevrenizle sıyrılabileceğinizi tahmin ediyoruz.



